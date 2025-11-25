विज्ञापन

Govt Jobs: बीपीएससी की नई 4000 पदों पर आने वाली है बंपर भर्ती, जानें योग्यता

बिहार के युवाओं के लिए अच्छी नौकरी की भर्ती निकलने वाली है. अगले महीने लाइब्रेरीयन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
Govt Jobs: बीपीएससी की नई 4000 पदों पर आने वाली है बंपर भर्ती, जानें योग्यता
नई दिल्ली:

BPSC Vacancy 2025: बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बीपीएससी अगले महीने बंपर पदों पर भर्तियां निकालने वाला है. बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरीयन के पदों के लिए भर्तियां आने वाली है. बीपीएससी को इन पदों पर भर्ती के लिए खाली पदों की जानकारी दे दी गई है. इसी बीच शिक्षा विभाग ने लाइब्रेरीयन के सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर वित्त विभाग से आग्रह किया है. एक बार सैलरी स्ट्रक्चर बनने के बाद इस पदों की भर्ती को तेज कर दिया जाएगा.

शिक्षा विभाग के अनुमान के मुताबिक,लगभग चार हजार से ज्यादा लाइब्रेरीयन नियुक्ति के लिए वेकेंसी जारी की जा सकती है. स्कूल असिस्टेंट सहायक की तर्ज पर ही लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी. इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों बिहार स्कूल लाइब्रेरीयन (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है.

क्या होगी लाइब्रेरीयन की सैलरी

ऐसा कहा जा रहा है कि हाईस्कूलों में टीचरों की जो सैलरी, वही सैलरी स्ट्रक्चर लाइब्रेरीयन का होगा. नियुक्ति के लिए परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजिक कराई जाएगी. 100 नंबर का एमसीक्यू सवाल होगा. गलत आंसर पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. राज्यकर्मी की तरह ही इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए पहले बीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. जहां योग्यता फीस सबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह है कि वे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहे.

ये भी पढ़ें-इन तमाम नौकरियों पर नहीं होगा AI का कोई असर, देख लीजिए पूरी लिस्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BPSC  exam, Bpsc Notice, BPSC Notification, Bpsc Notification 2025, Govt Jobs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com