RPSC 2nd Grade Teacher: राजस्थान सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लिए जल्द कर लें आवेदन, आज है लास्ट डेट

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy: राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए 6500 पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया जारी है. इस बंपर वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज बंद हो जाएगी. जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनके लिए आज लास्ट चांस है. एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, फौरन rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस वैकेंसी के जरिए कुल 6500 पदों पर भर्ती की जाएगी. टोटल 10 विषयों के लिए नियुक्तियां होंगी. आवेदन की प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हुई थी. आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर तक चलेगी और लिखित परीक्षा जुलाई 2026 में होगी, यानी तैयारी करने के लिए आपके पास अभी समय है.

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy: ये होनी चाहिए योग्यता

हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी व गुजराती के लिए - संबंधित विषय (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशनऔर बीएड की डिग्री होनी चाहिए.

विज्ञान विषय के लिए - फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी व बायो केमिस्ट्री में से किन्ही दो विषयों (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए.

सामाजिक विज्ञान के लिए - हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व फिलॉस्फी में से किन्ही दो विषयों (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए.

इन विषयों के पदों पर होगी वैकेंसी

हिन्दी 1005

अंग्रेजी 1150

संस्कृत 842

गणित 1184

विज्ञान 1160

सामाजिक विज्ञान 401

उर्दू 48

पंजाबी 11

सिंधी 02

गुजराती 01

अधिकतर विषयों में आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है.

