RPSC 2nd Grade Teacher: राजस्थान सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लिए जल्द कर लें आवेदन, आज है लास्ट डेट

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy: राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए 6500 पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया जारी है. इस बंपर वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज बंद हो जाएगी. जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनके लिए आज लास्ट चांस है. एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, फौरन rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस वैकेंसी के जरिए कुल 6500 पदों पर भर्ती की जाएगी. टोटल 10 विषयों के लिए नियुक्तियां होंगी. आवेदन की प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हुई थी. आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर तक चलेगी और लिखित परीक्षा जुलाई 2026 में होगी, यानी तैयारी करने के लिए आपके पास अभी समय है.
RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy: ये होनी चाहिए योग्यता
- हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी व गुजराती के लिए - संबंधित विषय (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशनऔर बीएड की डिग्री होनी चाहिए.
- विज्ञान विषय के लिए - फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी व बायो केमिस्ट्री में से किन्ही दो विषयों (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए.
- सामाजिक विज्ञान के लिए - हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व फिलॉस्फी में से किन्ही दो विषयों (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए.
इन विषयों के पदों पर होगी वैकेंसी
- हिन्दी 1005
- अंग्रेजी 1150
- संस्कृत 842
- गणित 1184
- विज्ञान 1160
- सामाजिक विज्ञान 401
- उर्दू 48
- पंजाबी 11
- सिंधी 02
- गुजराती 01
अधिकतर विषयों में आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है.
ये भी पढ़ें-MP Police Bharti 2025: 7500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए जल्दी करें आवेदन, सरकारी नौकरी का शानदार मौका
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं