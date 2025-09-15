MP Police Bharti 2025: 8वीं पास के लिए 7500 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भरे फॉर्म

MP Police Bharti 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने (MPESB) की ओर से पुलिस विभाग में हजारों पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आवेदन की शुरुआत आज यानी 15 सितंबर से हो जाएगी. जिन उम्मीदवारों को इस सरकारी नौकरी के लिए (MP Sarkari Naukri 2025) आवेदन करना है, वे आज से अप्लाई कर सकते हैं. एमपी में कांस्टेबल पदों के लिए 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी. जिन उम्मीदवारों को इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है वे वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर 2025 तक चलेगी. वहीं, उम्मीदवार आवेदन में सुधार 4 अक्तूबर 2025 तक कर सकते हैं. इस भर्ती में सब-इंस्पेक्टर (SI), सूबेदार, स्टेनो और सहायक उपनिरीक्षक (ASI) जैसे पदों पर भी नियुक्ति होगी. आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दी गई है, उम्मीदवार इस डायरेक्ट लिंक से एमपी कांस्टेबल भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं.

MP Police Bharti 2025 Application Form: अप्लाई करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें

MP Police Bharti 2025: योग्यता

अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं क्लास पास होना चाहिए.

अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए.

आवेदन फीस

इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रूपये प्रति पेपर और एससी, एसटी, ओबीसी आदि को 250 रूपये प्रति पेपर देना होगा.

MP Police कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कब होगी?

इस भर्ती के लिए परीक्षा 10 अक्टूबर में दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 11:30 तक होगी और दूसरी दोपहर 2:30 से 4:30 तक होगी. एग्जा में ज्यादा दिन नहीं बचा है, उम्मीदवार अपनी तैयारी तेज कर लें.

ये भी पढ़ें-SSC: दोबारा होगी एसएससी CGL 2025 टीयर 1 परीक्षा, इन सेंटरों पर एग्जाम कैंसल