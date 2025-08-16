Rajasthan Patwari Exam 2025: आरएसएसबी ने पटवारी परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन की जारी

Rajasthan Patwari Recruitment Exam Guidelines 2025 : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 17 अगस्त, 2025 को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नई गाइड लाइन में नकल और फर्जी उम्मीदवारों को रोकने के लिए कई सुरक्षा कदम उठाए गए हैं. जिनके बारे में हम आपको आगे लेख में विस्तार से बता रहे हैं...

राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 : सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन

पेपर लीक रोकने के लिए 7-8 अलग-अलग प्रश्नपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा.

पहली पाली के अभ्यर्थी प्रश्नपत्र घर नहीं ले जा सकेंगे. उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्रश्नपत्र डाउनलोड करना होगा.

परीक्षा हॉल में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास एडमिट कार्ड होगा और उनका बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन और आधार लिंकिंग के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा.

जिन मामलों में परीक्षकों को संदेह होगा, वहां अंतःवस्त्रों की जांच भी की जा सकती है.

RSSB राजस्थान पटवारी परीक्षा: ड्रेस कोड गाइडलाइन

RSSB ने अभ्यर्थियों से सख्त ड्रेस कोड का पालन करने को कहा है. हालांकि पूरी बाजू के कपड़े पहनने की अनुमति है, लेकिन छात्रों को जींस या लोहे के बटन वाले कपड़े न पहनने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे जांच के दौरान समस्याएं हो सकती हैं. कुछ परीक्षा केंद्रों पर, धार्मिक प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद, अभ्यर्थियों को धार्मिक ब्रेसलेट या लॉकेट पहनने की भी अनुमति होगी.

राजस्थान सरकार ने की मुफ्त बस यात्रा

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए, राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त (दोपहर 12 बजे) से 19 अगस्त (रात 11:55 बजे) तक सामान्य और एक्सप्रेस बसों में मुफ़्त यात्रा की घोषणा की है.

आपको बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से कुल 3,705 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए लगभग 6.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है. यह परीक्षा राज्य के 38 जिलों में दो पालियों - सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी.