राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SI भर्ती 2021 रद्द, युवाओं को फिर मिलेगा मौका...

Rajasthan SI Bharti update 2025 : राजस्थान हाई कोर्ट ने लाखों युवाओं के सपनों पर असर डालने वाला एक बड़ा फैसला सुनाया है. साल 2021 में हुई सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती को कोर्ट ने रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई है. अब अगली, यानी एसआई की नई भर्ती में, 2021 परीक्षा के 859 पद और जोड़े जाएंगे.

BSSC का युवाओं के लिए बड़ा तोहफा: CGL-4 की एप्लीकेशन फीस सभी के लिए सिर्फ 100

साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 2021 की भर्ती में शामिल रहे ऐसे उम्मीदवार जो अब आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें भी 2025 की एसआई भर्ती में आवेदन कर सकते हैं.

राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती परीक्षा हाईलाइट

विदित हो कि 2021 में राजस्थान के 859 एसआई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था. जिसमें उप निरीक्षक (आई पुलिस) – 746 पद, उप निरीक्षक (आईबी) – 64 पद, प्लाटून कमांडर (आरएसी) – 38 पद, उप निरीक्षक (एमबीसी) 11 पद शामिल थे.

इस परीक्षा के लिए 7.97 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 3.80 लाख अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए. जिसका परिणाम 24 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा का परिणाम आया.

वहीं, 20,359 उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में पास हुए.

फिजिकल टेस्ट 12–18 फरवरी 2022 तक चला, जिसका रिजल्ट 11 अप्रैल 2022 को आया.

3291 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सफल घोषित हुए.

इंटरव्यू 9 चरणों में 23 जनवरी से 29 मई 2023 तक हुए.

फाइनल रिजल्ट 1 जून 2023 को घोषित हुआ.

परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी.