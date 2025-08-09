सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 2026 में होगी RPSC SI की परीक्षा, कल से आवेदन शुरू

RPSC SI 2026 Exam : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के उपनिरिक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर के कुल 1015 पदों पर भर्ती शुरू करने वाला है. जिसके लिए आवेदन 10 अगस्त 2025 से शुरु होने जा रहा है. ऐसे में परीक्षार्थियों के पास इस परीक्षा की तैयारी के लिए भरपूर समय है. तो आइए जानते हैं, इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स विस्तार से आगे आर्टिकल में...

RPSC SI परीक्षा से जुड़ी डिटेल्स

कितने पद के लिए होगी भर्ती - 1015 (एसआई व प्लाटून कमांडर)

आवेदन कब से शुरू होगा - 10 अगस्त 2025

आवेदन की अंतिम तिथि - 8 सितंबर 2025

एग्जाम की संभावित तिथि- 5 अप्रैल 2025

सेलेक्शन प्रोसेस - रिटेन और इंटरव्यू

एग्जाम पैटर्न - दो पेपर होंगे हर पेपर 200 अंक का होगा जिसमें MCQ प्रश्न होंगे.

परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी

RPSC SI पद के लिए योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रैजुएशन की डिग्री जरूरी है

लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार से पहले आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए

वहीं, इस पद के लिए 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए

नोट - इस भर्ती परीक्षा में 2021 की भर्ती को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है.