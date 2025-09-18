Success Story: 20 दिन की बेटी को गोद में लेकर इंटरव्यू देने पहुंची Varsha Patel, 1st रैंक लाकर बनीं DSP

Success Story: आपने अक्सर सुना होगी कि शादी हो गई और एक बच्चा हो गया तो फिर तो फिर क्या पढ़ाई और क्या करियर. ये धारना आम है, लेकिन महिलाओं ने हर परिस्थिति में साबित किया है वह चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं. एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला उदाहरण है एमपी की वर्षा पटेल का. जिन्होंने एमपी पीसीएस (MP PCS Result) में रैंक 1 लाकर डीएसपी का पद अपने नाम किया. ये सफलता इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि उन्होंने परिवार और बच्चा संभालते हुए ये काम किया है. यहां तक की 20 दिनों की बेटी को गोद में लेकर उन्होंने इंटरव्यू दिया और अपना शानदार प्रदर्शन दिया.

पिता का निधन हो गया लेकिन जारी रखी पढ़ाई

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) का परिणाम 12 सितंबर को जारी किया गया है. इस परीक्षा में वर्षा ने टॉप किया है. लेकिन उनकी कहानी सुनकर आपकी आंखे नम हो सकती हैं. वर्षा बचपन से ही एक अधिकारी बनना चाहती थी. लेकिन घर की आर्थिक स्थति अच्छी नहीं थी इसके बाद जल्दी ही पिता का भी निधन हो गया. लेकिन वर्षा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी.

20 दिन की बेटी को लेकर इंटरव्यू देने पहुंची

कुछ समय बाद उनकी शादी संजय पटेल से हुई, जो वाराणसी में एक मैनेजेरियल नौकरी कर रहे थे. पति ने अपनी पत्नी के सपने पूरे करने में पूरा साथ दिया. इससे पहले भी वह कई बार परीक्षा दे चुकी थी लेकिन सफल नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और इस दौरान वह गर्भवती हो गई, लेकिन इसके बाद भी वह अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रखी. 22 जुलाई 2025 को सी-सेक्शन ऑपरेशन के जरिए उन्होंने बेटी श्रीजा को जन्म दिया. 26 दिन बाद उनका इंटरव्यू था. उनके जख्म पूरी तरह से भरे भी नहीं थे और अपनी नवजात को लेकर अपने पति के साथ इंटरव्यू देने पहुंची.

पति ने साथ रहकर पढ़ाई में की पूरी मदद

जब रिजल्ट आया तो वर्षा ने DSP पद पर सफलता हासिल की. खास बात यह रही कि उन्होंने महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया. वर्षा की ये कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है जो परिवार और बच्चे में होने के कारण कुछ नहीं पाती है. इस सफर में उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया. सही जीवनसाथी का जब साथ हो और मेहनत करने की लगन तो क्या नहीं हो सकता.

