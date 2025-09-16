विज्ञापन

Railway jobs 2025: रेलवे में निकली ने सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती, ग्रेजुएशन होनी चाहिए योग्यता, इतनी होगी सैलरी

Govt Jobs 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. अगर आप इस सरकारी नौकरी के लिए खुद को योग्य समझते हैं तो अप्लाई कर लें. मौका हाथ से न जाने दें. 

नई दिल्ली:

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में सरकारी नौकरी करने का शानदार मौका है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर यानी  कल से शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट  rrbahmedabad.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. इस वैकेंसी के जरिए कुल 368 पदों को भरा जाएगा. अगर आप इस सरकारी नौकरी के लिए खुद को योग्य समझते हैं तो अप्लाई कर लें. मौका हाथ से न जाने दें. 

Railway Section Controller Vacancy: Educational Qualification

रेलवे के इस सेक्शन कंट्रोलर वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना अनिवार्य है.  आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 30 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 33 वर्ष साल मांगी गई है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी. 

सैलरी इतनी होनी चाहिए

चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती तौर पर 35400 रुपये महीने सैलरी दी जाएगी. जो रेलवे जॉब्स की कैटेगरी में काफी आकर्षक माना जा रहा है.

एप्लीकेशन फीस

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस जमा करनी होगी. सी, एसटी महिला, दिव्यांग और पूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 250 रुपये है. जल्द ही इस भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन देखें. 

