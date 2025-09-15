विज्ञापन

AP Teacher Bharti Result 2025: 16,000 से अधिक पदों के लिए फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा लिंक

AP Teacher Bharti 2025: आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 विभागों में 16,000 से अधिक पदों के लिए जिला चयन समिति (DSC) परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी कर दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
AP Teacher Bharti Result 2025: 16,000 से अधिक पदों के लिए फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा लिंक
नई दिल्ली:

Andhra Pradesh Teacher Recruitment: आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 विभागों में 16,000 से अधिक पदों के लिए जिला चयन समिति (DSC) परीक्षा के अंतिम परिणाम सोमवार को जारी किए. स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कोना शशिधर के अनुसार, 5.7 लाख से अधिक आवेदनों में से 3.36 लाख अभ्यर्थी योग्य पाए गए, और डीएससी की अंतिम चयन प्रक्रिया में 16,000 से अधिक पदों को शामिल किया गया जिनमें से लगभग 15,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की पुष्टि हो चुकी है. एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शशिधर ने कहा, ‘‘सरकार ने छह विभागों में 10 प्रबंधन श्रेणियों के तहत 16,000 से अधिक पदों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है.''

Andhra Pradesh Teacher Salection List: एक क्लिक से करें चेक

400 पद रह गए खाली

उन्होंने बताया कि योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण लगभग 400 पद रिक्त रह गए हैं, जिन्हें अगली डीएससी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि चयनित अभ्यर्थियों में लगभग 7,000 महिलाएं (49.9 प्रतिशत) शामिल हैं. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण 19 सितंबर को एक आधिकारिक कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.

सितंबर में दिया जाएगी सलेक्ट होने वाले टीचरों को ट्रेनिंग

अधिकारियों के अनुसार, अभ्यर्थियों को 22 से 29 सितंबर के बीच आवंटित जिलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी नियुक्ति के स्थान तय किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि डीएससी भर्ती प्रक्रिया हर साल आयोजित की जाएगी, और आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले इसे पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे. शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि 150 दिनों के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग ने डीएससी–2025 प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जो पूरे राज्य में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में विभाग की दक्षता और समर्पण को दर्शाता है.

ये भी पढ़ें-UP LT Grade teacher Bharti 2025: तगड़ा होने वाला है कंपटीशन, एक पद के लिए 166 उम्मीदवार देगें परीक्षा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Teacher Bharti 2024, Andhra Pradesh Teacher Eligibility Test, Andhra Pradesh Teacher Recruitment 2025, Andhra Pradesh Teacher Recruitment News, Andhra Pradesh Teacher Eligibility Test Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com