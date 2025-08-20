विज्ञापन

बिहार बोर्ड ने जारी की डीएलएड परीक्षा की डेट, जल्द ही इश्यू होगा एडमिट कार्ड भी

बिहार बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही बीएईबी की वेबसाइट पर जारी करेगा. जिसमें आवेदकों के परीक्षा केंद्रों के नाम, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, पहुंचने का समय और आवश्यक दिशा निर्देश होंगे. 

Bihar DEIED Admit card & exam date 2025 : बिहार बोर्ड ने आज डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तिथि जारी कर दी है. प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) सत्र 2025-2027 में एडमिशन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन 26 अगस्त 2025 को होगा. यह परीक्षा सीबीटी मोड में तय परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी. 

आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट व संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा. जिसकी जानकारी बिहार बोर्ड द्वारा अलग से विज्ञप्ति जारी करके दी जाएगी.  

विदित हो कि 2025 सत्र के लिए डीएलएड के आवेदन जनवरी के महीने में लिए गए थे. 

