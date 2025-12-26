60वें जन्मदिन पर सलमान खान की 10 यादगार फिल्में, जिन्हें बार-बार देखना है जरूरी

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर 2025 को अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. दशकों से हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे सलमान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी' से की थी, जिसमें वह सपोर्टिंग रोल में नजर आए. बतौर हीरो उन्हें असली पहचान 1989 में आई सुपरहिट फिल्म ‘मैंने प्यार किया' से मिली. इसके बाद सलमान खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपने लंबे करियर में सलमान ने रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन स्टार तक, हर तरह के किरदार निभाए. उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम लेकर आए हैं उनकी 10 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट, जिन्हें आपको जरूर दोबारा देखना चाहिए.

मैंने प्यार किया (ZEE5)

इस फिल्म में सलमान खान ने प्रेम चौधरी का किरदार निभाया, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. अमीर परिवार का बेटा प्रेम अपने प्यार को साबित करने के लिए मजदूरी तक करता है. इसी फिल्म से सलमान की ‘प्रेम' वाली इमेज बनी.

हम आपके हैं कौन..! (Prime Video)

परिवार, प्यार और रिश्तों पर बनी यह फिल्म आज भी उतनी ही ताजा लगती है. प्रेम और निशा की प्रेम कहानी शादी के माहौल में आगे बढ़ती है, लेकिन एक हादसा दोनों की खुशियों की परीक्षा लेता है.

करण अर्जुन (Prime Video)

सलमान और शाहरुख खान की जोड़ी वाली इस फिल्म में बदले और पुनर्जन्म की कहानी दिखाई गई. मां की दुआ से लौटे करण और अर्जुन आज भी दर्शकों को रोमांचित करते हैं.

हम दिल दे चुके सनम (Prime Video)

इस फिल्म में सलमान का किरदार शुरुआत में मस्ती से भरा है, लेकिन बाद में अधूरे प्यार का दर्द बेहद गहराई से दिखता है. यह उनकी सबसे इमोशनल फिल्मों में से एक है.

तेरे नाम (Prime Video)

एक बिगड़ैल युवक से मानसिक रूप से टूटे इंसान तक का सफर सलमान ने शानदार तरीके से निभाया. यह किरदार आज भी याद किया जाता है.

वॉन्टेड (Prime Video)

इस फिल्म ने सलमान के करियर को नई दिशा दी. राधे के किरदार ने उन्हें मास एक्शन हीरो बना दिया.

दबंग फ्रेंचाइजी (JioHotstar, Netflix)

चुलबुल पांडे के स्टाइल, डायलॉग्स और एक्शन ने सलमान को आइकॉनिक बना दिया. यह फ्रेंचाइजी पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरपूर है.

टाइगर फ्रेंचाइजी (Netflix, Amazon Prime Video)

देशभक्ति और एक्शन का दमदार मेल. टाइगर के किरदार में सलमान एक देसी सुपरस्पाई बनकर छा गए.

बजरंगी भाईजान (Netflix)

इस फिल्म में सलमान का सॉफ्ट और संवेदनशील रूप देखने को मिला. बिना हिंसा के दिल जीतने वाली यह फिल्म खास है.

सुल्तान (Prime Video)

एक पहलवान की हार, दर्द और वापसी की कहानी. सलमान का यह किरदार प्रेरणादायक है.

सलमान खान की ये फिल्में उनके शानदार करियर का आईना हैं, जिन्हें उनके 60वें जन्मदिन पर दोबारा देखना बनता है.