विज्ञापन

IOCL में निकली ग्रेजुएट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, यहां जानिए लास्ट डेट और योग्यता...

इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2025 तक iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रियूमेंटेशन इंजीनियरिंग कैटेगरी में होगी.

Read Time: 2 mins
Share
IOCL में निकली ग्रेजुएट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, यहां जानिए लास्ट डेट और योग्यता...
IOCL Vacancy : कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी), का आयोजन 31 अक्तूबर को होगा.

IOCL Vacancy 2025 : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने ग्रेड A इंजीनियर और अफसरों के पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है. इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2025 तक iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रियूमेंटेशन इंजीनियरिंग कैटेगरी में की जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं इस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए और सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगी... 

जानिए नौकरी बचाने और करियर आगे बढ़ाने के लिए 5 जरूरी टिप्स

योग्यका

योग्यता की बात करें तो संबंधित इंजीनियरिंग में फुल टाइम बीटेक या बीई डिग्री होनी अनिवार्य है. जनरल, EWUS व ओबीसी वर्ग के लिए इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 65 फीसदी से पास होना अनिवार्य है. एससी, एसटी और दिव्यांग के लिए 10 फीसदी अंकों की छूट दी जाएगी.

जनरल और EWUS के आयु सीमा की बात करें तो 26 साल. इसकी गणना 01 जुलाई 2026 से होगी. एससी और एसटी की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी.

सेलेक्शन प्रोसेस 
  • कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी), का आयोजन 31 अक्तूबर को होगा. 150 मिनट में ऑब्जेक्टिव टाइप 100 Question पूछे जाएंगे.
  • सीबीटी को दो भागों में विभाजित किया जाएगा. जिसमें उम्मीदवार के इंजीनियरिंग विषय से संबंधित विशिष्ट डोमेन ज्ञान से जुड़े 50 प्रश्न और सामान्य योग्यता से जुड़े 50 प्रश्न, (इसमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल योग्यता शामिल है).
  • बता दें कि सीबीटी पास करने वाले उम्मीदवारों को जीडी और ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखा जाएगा.
  • लास्ट स्टेप व्यक्तिगत इंटरव्यू है. इसमें टेक्विकल नॉलेज और ओवरऑल उपयुक्त्ता भी चेक की जाएगी. लास्ट मेरिट लास्ट (85 प्रतिशत), जीडी/जीटी (5 प्रतिशत) और पीआई (10 प्रतिशत) के सभी अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.

विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें

नोटिफिकेशन लिंक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IOCL Vacancy, IOCL Grade A Recruitment, IOCL Recruitment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com