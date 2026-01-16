बैंकिंग सेक्टर में एंट्री का मौका, NABARD में निकली बंपर भर्ती, जानिए एलिजिबिलिटी

NABARD Development Assistant Recruitment 2026: सरकारी बैंकिंग नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके जरिए देशभर में कुल 162 वैकेंसी भरी जाएंगी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है जो कि 3 फरवरी, 2026 तक चलेगी. जानिए इस वैकेंसी की फुल डिटेल्स.

NABARD वैकेंसी की डिटेल्स

पोस्ट- डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी)

कुल वैकेंसी- 162

डेवलपमेंट असिस्टेंट- 159 पोस्ट

डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी)- 3 पोस्ट

NABARD Vacancy 2026: आयु लिमिट

मिनिमम उम्र- 21 साल

मैक्सिमम उम्र- 35 साल

उम्र में छूट- SC/ST/OBC/PwBD/एक्स सर्विसमैन को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

डेवलपमेंट असिस्टेंट- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट, मिनिमम 50% अंक

डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी)- ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य

कंप्यूटर स्किल- जरूरी

एप्लिकेशन फीस

जनरल, ओबीसी और EWS- 450 रुपए

SC, ST, PwBD और एक्स सर्विसमैन- 50 रुपए

पेमेंट मोड- ऑनलाइन

NABARD Development Assistant 2026: अप्लाई कैसे करें

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाएं. 'करियर' सेक्शन पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन कर एप्लिकेशन फॉर्म भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें. आवेदन का प्रिंटआउट सेव रखें.

सेलेक्शन प्रोसेस

नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट भर्ती 2026 में सेलेक्शन प्रीलिम्स, मेंस, डॉक्यूमेंट्स वैरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के जरिए होगा. प्रीलिम्स में 100 सवाल पूछे जाएंगे, जो 100 नंबर के होंगे. 60 मिनट में पेपर सॉल्व करना होगा. नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक की होगी. पेपर में इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. मेन परीक्षा में रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस (कृषि, ग्रामीण विकास, बैंकिंग), कंप्यूटर और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश शामिल होगी. ऑब्जेक्टिव पेपर में भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी.

कितनी सैलरी मिलेगी

नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट को शुरुआती बेसिक-पे 13,150 रुपए मिलेगा, जो समय के साथ बढ़कर 34,990 रुपए तक जा सकती है. ग्रॉस सैलरी करीब 32,000 रुपए महीने की होगी. मेट्रो शहरों में भत्तों सहित सैलरी दी जाएगी.

