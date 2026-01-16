Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे डाउनलोड करें पीडीएफ

Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान ग्रेड 4 यानी ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इन नतीजों का लाखों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार खत्म हो चुका है. रिजल्ट से कुछ समय पहले ही कटऑफ और मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे देख सकते हैं. उम्मीदवार आसानी से अपने रिजल्ट और मार्क्स की पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं.
रिजल्ट का अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. रिजल्ट देखने के लिए जैसे ही एक साथ कई अभ्यर्थी पहुंचे तो लोड ज्यादा बढ़ने की वजह से ये क्रैश हो गई थी. जिसके बाद रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा. इस परीक्षा में 21 लाख अभ्यर्थियों से हिस्सा लिया था.
कितनी गई है कट ऑफ
सामान्य श्रेणी
सामान्य (GEN)- 146.3279
महिला(FEM)- 135.6506
विधवा (WID)- 32.6964
परित्यत्क्ता (DIV)- 86.0888
भूतपूर्व सैनिक (EX)- 0.0033
अनुसूचित जाति (SC)
सामान्य (GEN)- 126.0259
महिला(FEM)- 114.4693
विधवा (WID)- 0.0033
परित्यत्क्ता (DIV)- 51.5655
अनुसूचित जाति (ST)
सामान्य (GEN)- 117.0626
महिला(FEM)- 110.8956
विधवा (WID)- 0.0033
परित्यत्क्ता (DIV)- 38.7189
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (GEN-EWS)
सामान्य (GEN)- 131.6337
महिला(FEM)- 122.0484
विधवा (WID)- 0.2585
परित्यत्क्ता (DIV)- 47.0655
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
सामान्य (GEN)- 138.2739
महिला(FEM)- 128.3747
विधवा (WID)- 0.0033
परित्यत्क्ता (DIV)- 62.9038
क्रैश हो गई थी साइट
रिजल्ट आने से कुछ देर पहले साइट क्रैश हो गई थी. जिसके बाद आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज ने आकर स्थिति स्पष्ट की थी. उन्होंने बयान में कहा था- अधिक लोड की वजह से वेबसाइट पर समस्या आई थी. साथ ही अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की थी. उन्होंने कहा था- कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं. रोल नंबर वाइज मेरिट में रैंक की जानकारी राज मीडिया को दे दी गई है. रिजल्ट की पूरी डिटेल्स जैसे अभ्यर्थी का नाम, माता-पिता का नाम, मेरिट कैटेगरी, प्राप्त अंक को हमारी साइट पर जारी करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिंक भी दिए जाएंगे जिसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें.
