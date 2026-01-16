Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे डाउनलोड करें पीडीएफ

Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान ग्रेड 4 यानी ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इन नतीजों का लाखों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार खत्म हो चुका है. रिजल्ट से कुछ समय पहले ही कटऑफ और मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे देख सकते हैं. उम्मीदवार आसानी से अपने रिजल्ट और मार्क्स की पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं.

रिजल्ट का अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. रिजल्ट देखने के लिए जैसे ही एक साथ कई अभ्यर्थी पहुंचे तो लोड ज्यादा बढ़ने की वजह से ये क्रैश हो गई थी. जिसके बाद रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा. इस परीक्षा में 21 लाख अभ्यर्थियों से हिस्सा लिया था.

कितनी गई है कट ऑफ

सामान्य श्रेणी

सामान्य (GEN)- 146.3279

महिला(FEM)- 135.6506

विधवा (WID)- 32.6964

परित्यत्क्ता (DIV)- 86.0888

भूतपूर्व सैनिक (EX)- 0.0033



अनुसूचित जाति (SC)

सामान्य (GEN)- 126.0259

महिला(FEM)- 114.4693

विधवा (WID)- 0.0033

परित्यत्क्ता (DIV)- 51.5655



अनुसूचित जाति (ST)

सामान्य (GEN)- 117.0626

महिला(FEM)- 110.8956

विधवा (WID)- 0.0033

परित्यत्क्ता (DIV)- 38.7189

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (GEN-EWS)

सामान्य (GEN)- 131.6337

महिला(FEM)- 122.0484

विधवा (WID)- 0.2585

परित्यत्क्ता (DIV)- 47.0655

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

सामान्य (GEN)- 138.2739

महिला(FEM)- 128.3747

विधवा (WID)- 0.0033

परित्यत्क्ता (DIV)- 62.9038

क्रैश हो गई थी साइट

रिजल्ट आने से कुछ देर पहले साइट क्रैश हो गई थी. जिसके बाद आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज ने आकर स्थिति स्पष्ट की थी. उन्होंने बयान में कहा था- अधिक लोड की वजह से वेबसाइट पर समस्या आई थी. साथ ही अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की थी. उन्होंने कहा था- कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं. रोल नंबर वाइज मेरिट में रैंक की जानकारी राज मीडिया को दे दी गई है. रिजल्ट की पूरी डिटेल्स जैसे अभ्यर्थी का नाम, माता-पिता का नाम, मेरिट कैटेगरी, प्राप्त अंक को हमारी साइट पर जारी करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिंक भी दिए जाएंगे जिसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें.