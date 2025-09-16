JPSC JET: झारखंड टीचर पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, एज की कोई लिमिट नहीं

JPSC JET Application Form: झारखंड में सालों बाद टीचर की भर्ती निकली है. झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस भर्ती का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होगी. झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. जेपीएससी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने की योग्यता रखते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं.

झारखंड राज्य के यूनिवर्सिटी, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है. झारखंड टीईटी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी ही सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति पीएचडी में एडमिशन के योग्य हो जाएंगे.एप्लीकेशन फॉर्म jpsc.gov.in पर जारी किया गया है. इस वैकेंसी के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है.

कौन कर सकता है JPSC JET के लिए अप्लाई

इन पदों पर आवेदन करने के लिए अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मास्टर की डिग्री होनी चाहिए साथ 55 प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए. जो एमए के लास्ट ईयर में हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं.

JPSC JET Exam Pattern

JTET की परीक्षा OMR शीट होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे. पहले पेपर में टीचिंग और रिसर्च संबंधी सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल दो- दो नंबर का होगा. जिसमें 50 सवाल होंगे. दूसरा पेपर आपके विषय से संबंधित होगा. इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे. ये भी दो- दो नंबर के होंगे. इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. दोनों पेपर की परीक्षाएं बिना किसी ब्रेक के लगातार होंगी और इसके लिए अभ्यर्थियों को तीन घंटे का समय दिया जाएगा.

