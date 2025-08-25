BPSC Vacancy 2025: बिहार के इस विभाग में निकली ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी, 935 पदों पर जल्द करें अप्लाई

Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए इन दिनों कई नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं. हाल ही में बीपीएससी ने शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के पदों के लिए सरकारी नौकरी निकली है. इन पदों को भरने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जो उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी को पाने की इच्छा रखते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी के जरिए कुल 935 पदों को भरा जाएगा. यानी की बंपर वैकेंसी निकली है. ये मौका हाथ से छूट न जाएं उम्मीदवार जल्दी अप्लाई कर लें.

एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 सितंबर 2025 है. रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा. उम्मीदवारों को ये सलाह है कि वे आवेदन फॉर्म भरने के लिए लास्ट समय का इंतजार न करें जल्द से अप्लाई कर लें. भर्ती में 374 पद अनारक्षित हैं, 93 पद EWS के लिए हैं, 150 अनुसूचित जाति, 10 पद के लिए, 168 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 112 पद पिछड़ा वर्ग और 28 पद पिछड़े कैटगरी की महिलाओं के लिए आरक्षित है.

BPSC AEDO Bharti Educational Qualification:

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 21 साल की आयु सीमा होनी चाहिए और अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)- 37 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार पर की जाएगी. सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

अधिकतम आयु सीमा

अनारक्षित (पुरूष)- 37 वर्ष

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित (महिला)- 40 वर्ष

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष

एप्लीकेशन फीस

सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 (सौ) रूपये है.

ये भी पढ़ें-BPSC की 71वीं प्रतियोगी परीक्षा होगी 13 सितंबर, जल्द जारी किया होगा एडमिट कार्ड