ITBP में हेड कांस्टेबल के 21 पदों पर भर्ती, सैलरी 81 हजार रुपये तक

ITBP Head Constable Recruitment 2026: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) में शामिल होने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है. आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) के कुल 21 पदों पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है. इनमें जनरल के 7, एससी के 4, ओबीसी के 7 और ईडब्ल्यूएस के 3 पद शामिल हैं.

हेड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर तक तय की गई है.

ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित पदों के लिए आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

क्या चाहिए योग्यता

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण के साथ मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट और किसी प्रतिष्ठित वर्कशॉप में उस ट्रेड में तीन वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए.

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 25 तय की गई है. वहीं, रिजर्व्ड कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सिक्शन कैसे होगा

योग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स का वैरिफिकेशन, लिखित परीक्षा, व्यावहारिक कौशल परीक्षा, विस्तृत चिकित्सा जांच और चिकित्सा जांच (अगर लागू हो) के आधार पर किया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी

जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 25,500 से 81,100 रुपए के बीच प्रति माह होगी. इसके अलावा, कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

आवेदन फीस क्या होगी

आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए तय किया गया है. वहीं, एससी/एसटी और पूर्व-सैनिकों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है.

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