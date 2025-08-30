विज्ञापन

IOCL के 537 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहां जानिए योग्यता और लास्ट डेट

IOCL कुल 537 पदों के लिए भर्ती निकाली है. जिसमें से ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस पर 156 पद, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस पर 152 पद, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस पर 97 पद, साउदर्न रीजन पाइपलाइंस 47 पद और साउदर्न ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस के 85 पद शामिल हैं.

IOCL Recruitment 2025 : IOCL द्वारा जारी इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नि:शुल्क है.

IOCL Recruitment 2025 : इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) में नौकरी करने का सुनहरा मौका है. आईओसीएल ने 537 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. जिसके लिए कल यानी 29 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस पद के लिए योग्यता और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, ये सारी डिटेल जानने के लिए आर्टिकल में बने रहिए...

IOCL में अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, जानिए योग्यता और आवेदन की अंतिम तिथि

योग्यता 

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा ITI, Diploma और किसी भी विषय में स्नातक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं. 

इस पद के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 24 साल होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

वैकेंसी डिटेल

आवेदन शुल्क 

IOCL द्वारा जारी इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नि:शुल्क है. नोटिस में शुल्क को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. 

  

