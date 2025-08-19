IOCL में अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, जानिए योग्यता और आवेदन की अंतिम तिथि

IOCL Recruitment 2025 : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में अप्रेंटिस के 405 पदों पर भर्ती निकली है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए ट्रेड, ग्रैजुएट और टेक्वनिकनल अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी. इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस पद के लिए आवेदन 16 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, जो 15 सितंबर 2025 तक चलेंगे.

IOCL के लिए योग्यता

इस पद के लिए आवेदनकर्ता की आयु न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 24 साल होनी चाहिए



उम्र की गणना 31 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी. इस पद के लिए आरक्षित उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

उच्च व्यावसायिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार जैसे कि बी.ई/बी.टेक एमबीए या समकक्ष या एमसीए/सीए/IWCWUA, एलएलबी या ऐसी कई समकक्ष योग्यता या उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार और प्रशिक्षु प्रशिक्षण में शामिल होने से पहले या उससे पहले इसे पूरा करने वाले लोग योग्य होंगे.

उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में योग्यता और शैक्षिक योग्यता चेक कर लीजिए.

इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ड्यूरेशन 12 महीने होगी.

