Sarkari Naukri: आयकर विभाग ने इन पदों पर निकाली हैं वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

ऐसे करें आवेदन

जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंट आउट निकालना होगा. प्रिंट आउट निकालने के बाद इस फॉर्म को अच्छे से भर दें और बाहर के कवर पर Application for recruitment in sports quota in Income Tax लिखना न भूलें. नीचे बताए गए पते पर 31 दिसंबर तक भेज दें. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

Deputy Commissioner of Income-Tax (HQ)(Admn.)

O/o the Principal Chief Commissioner of Income-Tax, Kerala,

C.R. Building, I.S. Press Road

Kochi 682018

निकाली गई भर्तियों के बारे में जानकारी

टैक्स असिस्टेंट के 5 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. जबकि मल्टी टास्किंग स्टाफ के 2 पदों पर भर्ती की जानी है. टैक्स असिस्टेंट पद पर वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होगी. साथ ही डाटा एंट्री की स्पीड 8000 डिप्रेशन प्रति घंटे होनी चाहिए. वहीं मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वी पास होंगे.

आयु सीमा

टैक्स असिस्टेंट के पद के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जिनकी आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होगी. वहीं मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन इस लिंक पर जाकर देखें- Income Tax Department Recruitment 2021