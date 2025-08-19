विज्ञापन

Rajasthan Teacher Vacancy: राजस्थान में टीचरों के 6500 पदों पर आज से आवेदन शुरू, आयु सीमा 40 साल

Sarkari Teacher Bharti: राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर की भर्ती के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये सुनहरा मौका है.

नई दिल्ली:

Rajasthan Teacher Vacancy 2025: टीचरों के लिए बंपर वैकेंसी निकली है. राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर की भर्ती के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जो उम्मीदवार शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं और इन पदों पर आवेदन करने की योग्यता रखते हैं वे आवेदन कर सकते हैं. आज यानी 19 अगस्त से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू है. अप्लाई करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2025 तय की गई है. इस बंपर वैकेंसी के जरिए कुल 6500 पदों को भरा जाएगा.  इच्छुक व योग्य उम्मीदवार राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं. माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए सीनियर टीचर के 10 विषयों के लिए भर्ती की जा रही है. 

Rajasthan Teacher Vacancy Educational Qualification

  • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी व गुजराती के लिए संबंधित विषय के साथ ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए. 
  • साइंस विषय के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी व बायो केमिस्ट्री में से किन्ही दो विषयों (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बीएड चाहिए.
  • सामाजिक विज्ञान के लिए उम्मीदवारों के पास हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशोलॉजी,  ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व फिलॉस्फी में से किन्ही दो विषयों (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशन और एवं BEd होना चाहिए. 

Rajasthan Teacher Vacancy 2025 Notification

Rajasthan टीचर भर्ती के लिए आयु सीमा

इन विषयों में ज्यादातर आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल तय की गई है.  यह आयु सीमा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू और पंजाबी विषयों के लिए लागू है. इन विषयों में कोई स्पेशल एज लिमिट में छूट नहीं दी गई है. 

इन विषयों में मिलेगी छूट

सिंधी और गुजराती विषय के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल की स्पेशल छूट होगी. आरपीएससी ने 14 अगस्त को इस भर्ती के लिए योग्यता नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, ऐसे में उम्मीदवार आवेदन करने से पहले नए नियम जरूर पढ़ लें.

