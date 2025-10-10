विज्ञापन

IIT Madras का बड़ा कदम! छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को मिलेगा नेशनल लेवल प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म

छोटे शहरों के इंजीनियरिंग और डिग्री-डिप्लोमा छात्रों के लिए बड़ा मौका है. IIT मद्रास ने NIPTA पोर्टल लॉन्च किया है, जहां उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग, परीक्षा और प्रमाण पत्र मिलेगा. इससे कंपनियां टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के अवसर देंगी.

Read Time: 2 mins
Share
IIT Madras का बड़ा कदम! छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को मिलेगा नेशनल लेवल प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म
नई दिल्ली:

IIT Madras Portal: छोटे शहरों में पढ़ रहे इंजीनियरिंग और डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के छात्रों को अब अपने करियर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है. IIT मद्रास ने शिक्षा मंत्रालय की मदद से एक राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल लॉन्च किया है, जो स्टूडेंट्स कै टैलेंट का सही इवैल्यूएशन करेगा और उन्हें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बेहतर अवसर देगा. इस पोर्टल का नाम NIPTA (National Internship, Placement Training & Assessment) रखा गया है. इसका मकसद छोटे शहरों और कस्बों में पढ़ रहे बच्चों को बड़ी कंपनियों के लिए सीधे मौका दिलाना है.

IIT मद्रास का पोर्टल किस तरह करेगा स्टूडेंट्स की हेल्प

IIT मद्रास प्रोफेसर श्रीकांत वेदांतम का कहना है, 'हमारा फोकस उन बच्चों पर है, जो बड़े शहरों के कैंपस में आसानी से प्लेसमेंट नहीं पा सकते. अब उनके लिए यह पोर्टल उनकी प्रतिभा दिखाने का प्लेटफॉर्म बनेगा.' इससे छात्रों को पूरा सपोर्ट मिलेगा. उन्हें तीन महीने का ऑनलाइन कोर्स पढ़ाया जाएगा, जो इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है. ट्रेनिंग के बाद छात्रों की परीक्षा ली जाएगी और रैंकिंग तैयार की जाएगी, जिसे कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को IIT मद्रास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा. सबसे बड़ी बात कि इसके लिए किसी तरह का कोई फीस भी नहीं देना पड़ेगा.

इस पोर्टल से इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा

यह पोर्टल सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि उद्योगों के लिए भी सुविधाजनक है. उन्हें टैलेंटेड और सर्टिफाइड स्टूडेंट्स तक आसानी से पहुंच मिलेगी. बिना किसी भाग-दौड़ के सही कैंडिडेट चुनना आसान होगा. 

एग्जाम और एलिजिबिलिटी

2026 से नेशनल लेवल पर परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें इंजीनियरिंग और अन्य डिग्री कोर्स के थर्ड ईयर और डिप्लोमा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं. देश के प्रमुख शहरों में तीन घंटे की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी.

कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. अब तक करीब 5,000 छात्रों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है. अगर आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो NIPTA ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-UPSSSC JA Result 2025: यूपी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी, जानिए क्या रहा कटऑफ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Small Town Student Jobs, IIT Madras, Iit Madras Viral, IIT Madras PG Diploma Courses, IIT Madras  Summer Fellowship
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com