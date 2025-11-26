भारत का ये IIT है सबसे बेस्ट, एडमिशन के लिए करना होता है ये काम

Best IIT in India: भारत में कई IIT हैं, जो अच्छी रैंक और प्लेसमेंट के लिए काफी फेमस है. इंजीनियरिंग ब्रांच, रिसर्च या प्लेसमेंट जैसे अलग-अलग कोर्सेस के लिए जाने जाते हैं. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग में लगातार 6 सालों (2019 से 2024 तक) से IIT मद्रास को ओवरऑल (Overall) और इंजीनियरिंग कैटगरी पहला स्थान दिया गया है. इसलिए, आधिकारिक सरकारी रैंकिंग के अनुसार, IIT मद्रास को आज के समय में भारत का सबसे बेस्ट IIT माना जाता है. यहां एडमिशन लेने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है.

जेईई मेन्स परीक्षा

IIT में एडमिशन लेने के लिए दो परीक्षाओं से गुजरना होता है. JEE (Joint Entrance Examination) Main और JEE Advanced. जेईई मेन्स में शामिल होने के लिए 10+2 (कक्षा 12) पास होना या उसमें शामिल होना जरूरी है. यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित की जाती है. यह परीक्षा IIT में प्रवेश का पहला फिल्टर माना जाता है. JEE Main में प्रदर्शन के आधार पर टॉप 2,50,000 (ढाई लाख) छात्र-छात्राओं को JEE Advanced परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया जाता है.

JEE Advanced: IIT प्रवेश परीक्षा

केवल वे ही छात्र इस परीक्षा में बैठ सकते हैं जो JEE Main में टॉप 2,50,000 रैंक में आते हैं. यह परीक्षा IIT द्वारा रोटेशन के आधार पर आयोजित की जाती है और यह दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इसमें दो पेपर (पेपर-1 और पेपर-2) होते हैं, जिनमें बहुविकल्पीय (MCQs) और संख्यात्मक (Numerical Answer Type) दोनों टाइप के सवाल पूछे जाते हैं.

JEE Advanced के नंबरों के आधार पर, ऑल इंडिया रैंक (AIR) जारी की जाती है. IIT में B.Tech. एडमिशन के लिए केवल JEE Advanced की AIR मान्य होती है. सफल छात्रों को ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) की ओर आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होता है.छात्र अपनी AIR, उपलब्ध सीटों और अपनी पसंद के आधार पर IITs और इंजीनियरिंग ब्रांच का चुनाव करते हैं. JoSAA प्रक्रिया में छात्रों को उनकी प्राथमिकताओं और मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं.

