IIT में कितना है सैलरी पैकेज का सबसे बड़ा रिकॉर्ड? जानकर नहीं होगा यकीन

स्कूल के बाद किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए छात्र तमाम कोशिशें करते हैं, इसके लिए पहले ही कोचिंग और बाकी चीजें शुरू हो जाती हैं. ज्यादातर छात्रों का टारगेट रहता है कि वो आईआईटी में जाकर पढ़ाई करें, लेकिन यहां एडमिशन मिलना काफी मुश्किल होता है. एक बार आईआईटी में एडमिशन मिलने के बाद लाखों के पैकेज वाली नौकरी पक्की होती है. हर साल देश के अलग-अलग आईआईटी से प्लेसमेंट की ऐसी कई खबरें आती हैं, जिन्हें सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाते हैं. किसी को दो करोड़ का पैकेज दिया जाता है तो कई छात्रों को एक करोड़ का पैकेज आसानी से मिल जाता है. आज हम आपको आईआईटी के अब तक के सबसे बड़े सैलरी पैकेज के बारे में बताएंगे.

किस कंपनी ने दिया पैकेज?

देशभर के तमाम आईआईटी में हर साल दुनिया की बड़ी कंपनियां पहुंचती हैं, जो यहां से ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को अपनी कंपनी में नौकरी के लिए भारी भरकम पैकेज ऑफर करती हैं. ऐसा ही एक ऑफर ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने भी एक छात्र को दिया, लेकिन ये इतना बड़ा था कि देशभर में इसकी खूब चर्चा हुई.

एलन मस्क की ये कंपनी भारत में कर रही हायरिंग, मिलेगा तगड़ा पैकेज

इस आईआईटी के छात्र ने तोड़ा रिकॉर्ड

जेन एस्टेट ने ये सबसे बड़ा ऑफर आईआईटी मद्रास के एक स्टूडेंट को दिया, जेन स्ट्रीट की तरफ से दिया गया ये पैकेज 4.3 करोड़ का था. ये अब तक का सबसे बड़ा प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) है. जिस स्टूडेंट को ये ऑफर दिया गया था, उसने इससे पहले जेन स्ट्रीट में इंटर्नशिप की थी. उसकी प्लेसमेंट हॉन्ग कॉन्ग में फर्म को क्वांटिटेटिव ट्रेडर के तौर पर हुई. पिछले साल यानी 2024 में ही ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफर दिया गया था.

करोड़ों के पैकेज हैं आम

आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद कई छात्रों को ऐसे ही बड़े पैकेज मिलते रहे हैं. आईआईटी में एपल, माइक्रोसॉफ्ट, जेन स्ट्रीट, गूगल, ईडी शॉ और मेटा जैसी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं और अच्छा टैलेंट देखकर खुलकर बंपर सैलरी का ऑफर देती हैं. हर साल आईआईटी के छात्रों को इन बड़ी कंपनियों में 50 लाख से लेकर दो करोड़ तक के पैकेज मिलते हैं.