CA Result 2025: सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट कल होगा जारी, सेव कर लें ये डायरेक्ट लिंक

ICAI CA September Result 2025 Link: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए सितंबर परीक्षा के नतीजे कल यानी 3 नवंबर को जारी किए जाएंगे. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर अपने परिणाम देख सकेंगे. छात्रों को अपना परिणाम चेक करने के लिए लॉगिन आईडी दर्ज करने की जरूरत होगी. रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करना होगा.

आईसीएआई (ICAI) की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, “सीए सितंबर फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन कोर्स 2025 का रिजल्ट 3 नवंबर को दोपहर 2 जारी किया जाएगा. वहीं सितंबर फाउंडेशन कोर्स परीक्षा के नतीजे 3 नवंबर को शाम 5 बजे जारी किए जाएंगे.

इस दिन हुआ था एग्जाम

ICAI सीए सितंबर फाउंडेशन की परीक्षा 16,18, 20 और 22 सितंबर 2025 को हुई थी. आईसीएआई सीए सितंबर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की परीक्षा 4,7 और 9 सितंबर 2025 को हुई थी. सीए सितंबर ग्रुप 2 की परीक्षा 11,13 और 15 सितंबर 2025 को हुई थी. आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 1 की परीक्षा 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को हुई थी.सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 10,12 और 14 सितंबर 2025 को किया गया था.

ICAI CA Result 2025: ऐसे कर पाएंगे चेक

आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाना होगा.

इसके बाद आपको CA फाउंडेशन और इंटर परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर से लॉगिन करना होगा.

अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा.

अब आप रिजल्ट को डाउनलोड कर सकेंगे.

