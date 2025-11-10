विज्ञापन

Success Story: मेहनत और लगन से क्लास का बैंक बेचर बना सीए, पिता ने शेयर की भावुक वीडियो

CA की परीक्षा में एक बेटे ने अपने पिता को वह खुशी दी जिसका सपना हर पिता देखता है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने सबको भावुक कर दिया है.

नई दिल्ली:

CA Success Story: हाल ही में सीए की परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए जिसमें कई उम्मीदवारों से सपने पूरे हुए. सीए बनने के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले उम्मीदवारों का सपना आखिरकार पूरा हुआ और उनके घर में खुशी लहर दौड़ पड़ी. इस सक्सेस से पूरा परिवार खुश होता है. एक ऐसी ही कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रही है. चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) परीक्षा को अक्सर बौद्धिक युद्ध का मैदान माना जाता है, जहां सफलता केवल अकादमिक योग्यता से नहीं, बल्कि लगन और परिवार के बलिदानसे मिलती है.इस वीडियो को देखकर हर भावुक हो रहा है. 

घर लौटे पिता को मिला जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार

पिता, अनुज सिन्हा, रोज की तरह दफ्तर से घर लौटते हैं. उनके हाथ में दफ्तर का बैग और शायद सब्ज़ियों का थैला. थके हुए कदमों से जैसे ही वह घर में आते हैं, उनकी पत्नी की की बातेंउन्हें चौंका देती है, मां कहती हैं "यह सीए बन गया है. इस बातो को सुनकर पिता कुछ समय के लिए रूक जाते हैं. पिता के हाथ से उनका सामान ज़मीन पर गिर जाता है, यह रिएक्शन केवल ख़ुशी की नहीं थी, बल्कि सालों की चिंता, आर्थिक दबाव और बच्चे के भविष्य की चिंता से मिली अचानक मुक्ति की थी. उनकी आंखों में ख़ुशी, गर्व और सालो के बोझ से मिली राहत दिखाई देता है.

रोशन ने तुरंत आगे बढ़कर पिता के पैर छुए इसके बाद का जोर से लगे लगाया.इस आलिंगन में पिता ने बेटे की पीठ थपथपाते हुए रोना शुरू कर दिया. यह सिर्फ गले मिलना नहीं था. यह उन हर रात की दुआओं, हर त्याग और हर उम्मीद का साकार होना था, जो एक पिता अपने बच्चे के लिए चुपचाप संजोता है.

'बैकबेंचर' से CA के प्रतिष्ठित शिखर तक

रोशन के पिता अनुज सिन्हा ने इस मार्मिक वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक नोट लिखा. उन्होंने गर्व से कहा,"सीए रोशन सिन्हा, तूने आज माहौल बदल दिया, फ्रोम द बैकबेंचर साइड टू द CA.

