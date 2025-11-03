सीए सिंतबर 2025 परीक्षा के नतीजे icai.org पर जारी, यहां देखें टॉपरों की लिस्ट

ICAI CA September Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सीए सितंबर परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही बोर्ड ने टॉपरों की भी लिस्ट जारी की है. परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने की जरूरत होगी.सीए सितंबर फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16,18, 20 और 22 सितंबर 2025 को किया गया था.

सीए सितंबर ग्रुप 2 परीक्षा 11,13 और 15 सितंबर 2025 को हुई थी. सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 1 की परीक्षा 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को हुई थी. सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 2 की परीक्षा 10,12 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. नीचे टॉपरों की लिस्ट जारी कर दी गई है.

सीए फाइनल सितंबर 2025 परीक्षा के टॉपर्स लिस्ट

मुकुंद आगीवाल - 500 (83.33 प्रतिशत)

तेजस मुंदडा - 492 (82.00 प्रतिशत)

बकुल गुप्ता - 489 (81.50 प्रतिशत)

सीए इंटर सितंबर 2025 परीक्षा के टॉपर्स लिस्ट

नेहा खुरवानी: 505/600 (84.17 प्रतिशत)

कृति शर्मा: 503/600 (83.83 प्रतिशत)

अक्षत बीरेंद्र नौटियाल: 500/600 (83.33 प्रतिशत)

सीए फाउंडेशन के टॉपर्स

एल राजलक्ष्मी: 360 मार्क्स (90 प्रतिशत)

प्रेम अग्रवाल: 354 मार्क्स (88.50 प्रतिशत)

नील राजेश शाह: 353 मार्क्स (88.25 प्रतिशत)

