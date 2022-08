How To Become a Pharmacist: 12वीं के बाद ऐसे बना सकते हैं मेडिकल में करियर, जानें फार्मासिस्ट क्या है

Personality Development: अगर जीवन में होना चाहते हैं कामयाब तो ऐसे विचारों से रहें दूर

अब सवाल यह उठता है कि फार्मासिस्ट कैसे बनें? (How To Become a Pharmacist), फार्मासिस्ट क्या करता है और सैलरी कितनी मिलती है? ये सारी जानकरी आपको इस लेख में मिल जाएगी. इसलिए, डिटेल में जानकारी के लिए लेख को पूरा पढ़ें.

फार्मासिस्ट क्या करते हैं (What does a Pharmacist do/role of Pharmacist in Hindi)?

मरीजों को दवा देना

दवाई की एक्यूरेसी की लिए प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यु करना

मरीजों को दवाई के बारे में बताना

दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना

जरुरत पड़ने पर मरीजों के लिए फ्लू इंजेक्शन और वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना, आदि.

IAS Success Story: 4 महीने पढाई करके पहले एटेम्पट में क्रैक कर दिया UPSC, मार्कशीट देख हैरान हो गए Aspirants

फार्मासिस्ट की सैलरी कितनी होती है (Average salary of a pharmacist)?

फार्मासिस्ट की औसत शुरूआती सैलरी लगभग 2,11,677 रुपये प्रतिवर्ष तक हो सकती है.

फार्मासिस्ट कैसे बनें (How to become a pharmacist)?

क्राइटेरिया के अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ 10+2 पूरी करें

अब Diploma in Pharmacy (DPharm), Bachelor of Pharmacy (BPharm), Doctor of Pharmacy (Pharm D) में से किसी में बैचलर्स डिग्री पूरी करें.

इसके बाद पोस्टग्रेडुएट में Master of Pharmacy (MPharm), Doctor of Pharmacy (Post-Baccalaureate) इन विषयों में डिग्री लें.

Personality Development Tips: एक बेहतरीन Team Leader में होनी चाहिए ये खूबियां, आप में कितनी हैं? कमेंट करें

आज सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों पर नजर: 19 अगस्त, 2022