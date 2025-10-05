Assistant Engineer Jobs 2025: हरियाणा पावर में असिस्टेंट इंजीनियर की बंपर वैकेंसी, आयु सीमा 42 तक

HPU AE Recruitment 2025: अगर आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपके लिए शानदार नौकरी करने का सुनहरा मौका है. हरियाणा पावर यूटीलिटी (HPU) ने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है.अगर आप इस वैकेंसी के लिए खुद को योग्य समझते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट 29 अक्टूबर 2025 तय की गई है. इस भर्ती के जरिए कुल 285 पदों को भरा जाएगा. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को hpvn.org.in पर जाना होगा.

HPU AE Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में फुल टाइम ग्रैजुएशन या मास्टर्स इंजीनियरिंग डिग्री या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 20 साल और अधिकतम आयु सीमा 24 साल होनी चाहिए. उम्मीदवारों की आयु सीमा की गणना 29 अक्टूबर 2025 के आधार पर होगी.

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वे अप्लाई करने से पहले दी गई जानकारी को ध्यान स पढ़ लें. नोटिस का लिंक आगे दिया गया है.

HPU AE Recruitment 2025 Notification

इतनी मिलेगी सैलरी

उम्मीदवारों को हर महीने पे लेवल मैट्रिक्स 9 के अनुसार 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये दिए

