IT सेक्टर में भर्तियों को लेकर सामने आई बड़ी रिपोर्ट, इस साल इतनी हुई बढ़ोतरी

IT Jobs: भारत में आईटी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत में 2025 में आईटी भर्तियों में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में कुल रोजगार मांग बढ़कर 18 लाख तक पहुंच गई. यही आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत ज्यादा है. यानी आईटी सेक्टर में भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और डिमांड बढ़ रही है.

रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

वर्कफोर्स एंड टैलेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर क्वेस कॉर्प की ‘भारत में आईटी कार्यबल रुझान 2025' रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में भारत के आईटी भर्ती परिदृश्य में सुधार देखने को मिला और कुल आईटी रोजगार मांग 18 लाख भूमिकाओं तक पहुंच गई. रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) ने भारत के आईटी भर्ती बाजार में अपना योगदान बढ़ाया है. साल 2025 के दौरान कुल मांग में उनकी हिस्सेदारी करीब 27 प्रतिशत रही. यह आंकड़ा 2024 में लगभग 15 प्रतिशत था.

किसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा?

इसमें कहा गया कि उत्पाद और सॉफ्टवेयर-एज-सर्विस (सास) कंपनियों ने भी भर्ती में योगदान दिया, जबकि आईटी सेवा और परामर्श में मामूली वृद्धि दर्ज की गई. वित्तपोषण में नरमी के बीच स्टार्टअप में भर्तियां घटकर निचले एक अंक में आ गईं. इस दौरान अपने करियर के मध्य में आ चुके पेशेवरों (4 से 10 साल का अनुभव) का कुल भर्तियों में 65 प्रतिशत हिस्सा रहा, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत था. शुरुआती स्तर की भर्तियों की हिस्सेदारी कुल मांग में 15 प्रतिशत रही.

2030 तक आईटी सेक्टर में बड़ा बदलाव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने के बाद आईटी सेक्टर में तेजी दिख सकती है. आईटी सेक्टर को लेकर आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीय आईटी सेक्‍टर साल 2030 तक बढ़कर 400 अरब डॉलर से भी ज्‍यादा हो सकता है, जो अभी 264 अरब डॉलर का है. यानी एआई का आईटी सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है.