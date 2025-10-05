विज्ञापन

Bihar Police SI Vacancy 2025: सब इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका, जानिए कैसे करें अप्लाई

Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का शानदार मौका है. इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 1799 पद भरे जाएंगे.कुल पदों में से 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

नई दिल्ली:

Bihar Police SI Vacancy 2025: अगर आप बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ा मौका आया है. बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने 1799 एसआई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इनमें 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इस आर्टिकल में आइए जानते हैं कुल पदों और आरक्षण की पूरी जानकारी, उम्र और फीस, ऑनलाइन आवेदन की आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड, चयन प्रक्रिया  और सैलरी से जुड़ी जानकारी...

बिहार पुलिस एसआई भर्ती के लिए कुल पद

  • जनरल कैटेगरी- 850
  • ईबीसी- 273
  • बीसी- 222
  • एससी- 210
  • ईडब्ल्यूएस- 180
  • बीसी महिला- 42
  • एसटी- 15
  • ट्रांसजेंडर- 7

Bihar Police SI Vacancy 2025: उम्मीदवार की उम्र और फीस

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 20 से 37 साल के बीच होनी चाहिए. उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को BPSSC के नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट भी दी जाएगी. आवेदन शुल्क सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए है.

Bihar Police SI Vacancy 2025: कैसे करें अप्लाई

  • BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर पुलिस SI अप्लाई लिंक पर क्लिक करें.
  • रजिस्ट्रेशन कर सभी डिटेल भरें.
  • जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें.
  • फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही-सही भरें. कोई गलती होने पर आवेदन रद्द हो सकता है.

Bihar Police SI Vacancy 2025: चयन प्रक्रिया

  • प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
  • मुख्य परीक्षा (Mains)
  • शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
  • मेडिकल टेस्ट
  • डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन

सैलरी और भत्ते

बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी 35,400 रुपए प्रति माह है. लेवल-6 के तहत मिलने वाले भत्तों के साथ, जैसे- महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) मिलाकर कुल इन-हैंड सैलरी 49,000-54,000 रुपए प्रति माह के बीच होती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

