Gujarat SET 2022: गुजरात सेट 2022 रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त से शुरू होगा, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

Gujarat SET 2022 registration: पंजीकरण प्रक्रिया 29 अगस्त से ऑफिशियल वेबसाइट gujaratset.ac.in पर शुरू की जाएगी.

Gujarat SET 2022: गुजरात राज्य पात्रता परीक्षा या जीएसईटी 2022 (Gujarat State Eligibility Test or GSET 2022) पंजीकरण प्रक्रिया 29 अगस्त से ऑफिशियल वेबसाइट gujaratset.ac.in पर शुरू की जाएगी. परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तारीख 28 सितंबर, 2022 तक निर्धारित है. GSET 2022 का आयोजन 6 नवंबर, 2022 को 3 घंटे की अवधि के लिए किया जाना है. पेपर I 1 घंटे (9.30 AM से 10.30 AM) की अवधि के लिए और पेपर II 2 घंटे (10.30 AM से 12.30 PM) की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा. परीक्षा वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, पाटन, भावनगर, वल्लभ विद्यानगर, गोधरा, जूनागढ़, वलसाड और भुज सहित ग्यारह केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.