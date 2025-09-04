GST रेट में बदलाव से छात्रों को भी मिली बड़ी राहत, इतना कम होगा पेंसिल से लेकर नोटबुक का खर्च

GST New Stationery Product Price: केंद्र सरकार ने कल यानी 3 सितंबर को गुड एंड सर्विस टैक्स (GST) के स्लैब में बदलाव किया है, जिसके बाद कई गुड्स और सर्विस के कीमतों में बदलाव आया है. घर के हर सदस्य को राहत मिलने वाली है वहीं स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर ये है कि आपकी पॉकेट मनी में बढ़ोतरी हो सकती है. क्योंकि पहले मिलने वाली पेन-पेंसिल और नोटबुक पर लगने वाले जीएसटी (GST) को कम कर दिया गया है. ऐसे में एक-एक कर जानेंगे कि स्टेशनी प्रोडक्ट पर कितना असर पड़ा है.

एजुकेशन प्रोडक्ट में राहत मिलेगी ( Stationery Price)

मैप्स. चार्ट्स, ग्लोब्स- 12% से 0%

पेंसिल, शार्पनर- 12% से 0%

नोटबुक्स- 12% से 0%

रबर- 5% से 0%

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हुए सस्ते

एसी 28% से 18%

टीवी (32 इंच से ऊपर), एलईडी और एलसीडी- 28% से 18%

मॉनिटर और प्रोजेक्ट्स- 28% से 18%

डिश वॉशिग मशीन- 28% से 18%

