Govt Jobs 2025: इन 4 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की लास्ट डेट आज, कहीं निकल न जाए हाथ से सरकारी नौकरी का मौका

Sarkari Naukri 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई अलग-अलग जगह से लेकर अलग विभागों में नौकरी निकली है. लेकिन इन सभी भर्तियों की लास्ट आज यानी 11 सितंबर है. ऐसे में जिन्हें इन नौकरियों के लिए अफ्लाई करना है वे इस मौके को हाथ न जानें दें. एक-एक करके जानिए कौन सी भर्ती है और कैसे आवेदन करना है. सारी डिटेल्स आगे दिए गए हैं.

UP Police SI Bharti 2025:

यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज है. इस भर्ती के जरिए कुल 4543 भर्ती पदों पर नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है.

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना होगा.

वैकेंसी डिटेल्स

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस- 4242 पद

प्लाटून कमांडर पीएसी/उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस- 135 पद

प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल- 60 पद

महिला उप निरीक्षक ना.पु. (पीसी)- 106 पद

Railway Apprentice Recruitment 2025:

सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप 2418 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आज है. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 12 अगस्त, 2025 से शुरू हुई थी. आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए दसवीं पास योग्यता मांगी गई है. उसमें भी कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पास किया होना चाहिए. उम्मीदवार की आयु 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Punjab Sind Bank Vacancy

पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के लिए 750 पदों पर वैकेंसी निकली है. अगर आपने इस बैंक भर्ती के लिए अबतक अप्लाई नहीं किया है वे जल्दी अप्लाई कर लें. एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और वेबसाइट punjabandsindbank.co.in/content/recuitment या ibpsonline.ibps.in/psbaug25 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

UPSC Recruitment 2025

UPSC ने लेक्चरर के पदों पर आवेदन करने के लिए 11 सितंबर तक का मौका दिया है. आज लास्ट डेट है,कुल 84 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लेक्चरर पदों होने वाली है.

ये भी पढ़ें-BPSC 71st Prelims Exam: बीपीएससी की परीक्षा 13 सितंबर को, एग्जाम गाइडलाइन जारी