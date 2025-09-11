विज्ञापन

BPSC 71st Prelims Exam: बीपीएससी की परीक्षा 13 सितंबर को, एग्जाम गाइडलाइन जारी

BPSC 71st Prelims Exam: बिहार बीपीएससी की परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे अप्लाई कर सकते हैं.

नई दिल्ली:

BPSC 71st Prelims Exam Guideline: बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुका है.13 सितंबर को परीक्षा बिहार 38 जिलों में आयोजित की जाएगी. एग्जाम से पहले आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं एग्जाम गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ लें. क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसलिए उम्मीदवारों को हर बात को ध्यान से पढ़ना चाहिए. गाइडलाइन के मुताबिक, एडमिट कार्ड के साथ आईडी प्रूव लेकर साथ जाएं.

इन बातों का रखें ध्यान

  • बीपीएससी एग्जाम में दो कलर फोटो लेकर जाएं.
  • परीक्षा की शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी और दोपहर 2 बजे तक परीक्षा समाप्त होगी.
  • एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से पहुंचे. वरना एंट्री नहीं मिलेगी.
  • छात्रों को हर परिस्थिति में 11 बजे तक प्रवेश कर लेना है. 
  • कुल 37 जिलों के 912 केंद्रों पर 4 लाख 70 हजार 528 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.

क्या लाएं साथ

  • अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय इस बात का ध्यान रखें कि रोल नंबर के साथ बार कोड साफ-साफ छपा हो.
  • उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की मनाही है.
  • महिलाओं को किसी की तरह का गहना जेवर पहनना मना है.

