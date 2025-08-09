ITI के बाद इन सरकारी विभागों में मिल सकती है बढ़िया सैलरी वाली नौकरी

ITI Job Option: कई लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेस के बारे में पता नहीं होता है. वो ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं या फिर कोई छोटी-मोटी प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं. मगर कुछ लोग होते हैं जो आईटीआई (Industrial Training Institute) करते हैं ताकि वो अगर प्राइवेट नौकरी करें तो भी उन्हें अच्छी सैलरी मिल जाए और अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो उसमें भी फायदा मिल सके. आईटीआई करने के बाद सरकारी नौकरी के कई बेहतरीन मौके मिलते हैं, तो आइए जानते हैं यह कोर्स करने के बाद आप किन सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं...

भारतीय रेलवे - Indian railway

भारतीय रेलवे ITI पास छात्रों की कई पदों पर भर्ती होती है, जैसे:



असिस्टेंट लोको पायलट (ALP): ट्रेन चलाने में सहायक



टेक्नीशियन: सिग्नल, ट्रैक और इंजन के रखरखाव का काम



हेल्पर (ग्रुप 'डी'): विभिन्न तकनीकी कामों में मदद करना



अन्य पद: फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि

2. डिफेंस सेक्टर

डिफेंस सेक्टर में भी ITI पास छात्रों के लिए नौकरी के अवसर होते हैं.



रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO): टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती करता है



इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स: ट्रेड्समैन और अन्य टैक्निकल पदों के लिए भर्ती निकालते हैं



सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस: यहां भी तकनीकी पदों के लिए भर्तियां निकलती हैं.

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) (PSUs)

भारत सरकार की कई बड़ी इंडस्ट्री ITI पास छात्रों को नौकरी देती हैं.

भेल (BHEL): भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड



एनटीपीसी (NTPC): नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन



गेल (GAIL): गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड



सेल (SAIL): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड



ओएनजीसी (ONGC): ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन



विभिन्न राज्यों के बिजली विभाग: बिजली से संबंधित कामों के लिए टेक्नीशियन की भर्ती करते हैं.



4. अन्य सरकारी विभाग

इनके अलावा भी कई सरकारी विभाग ITI पास लोगों को नौकरी देते हैं.



पीडब्ल्यूडी (PWD): सार्वजनिक निर्माण विभाग.



नगर निगम: विभिन्न तकनीकी पदों पर.



राज्य परिवहन विभाग: मैकेनिक और हेल्पर के पदों पर.



टीचिंग (शिक्षण): कुछ सालों के अनुभव के बाद आप सरकारी ITI में इंस्ट्रक्टर (शिक्षक) भी बन सकते हैं.