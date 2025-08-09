Defence Job: ग्रेजुएशन के बाद कैसे मिलेगी डिफेंस में नौकरी? जानिए यहां सिलेक्शन प्रोसेस

How to apply Defence Job: देश की सेवा करना बहुत से लोगों का सपना होता है. इस सपने को पूरा करने के लिए लोग डिफेंस की नौकरी करना पसंद करते हैं. मगर कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे क्या करना है और वो दूसरी पढ़ाई कर लेते हैं जिसकी वजह से देश सेवा का मौका हाथ से निकल जाता है. अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो भी आप डिफेंस में नौकरी कर सकते हैं. आपके लिए कई अवसर हैं, जैसे- आर्मी, नेवी या एयरफोर्स. आइए आपको बताते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप किसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं.

सीडीएस (Combined Defence Services ) एग्जाम : अगर आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा तरीका है. आप ग्रेजुएशन के आखिरी साल में या ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसे पास करने के बाद आपको एक इंटरव्यू (SSB) और मेडिकल टेस्ट देना होगा.

टेक्निकल एंट्री : अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आप टेक्निकल एंट्री स्कीम (TGC) के तहत सीधे इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

इंडियन नेवी -Indian Navy

SSC/Executive : आप शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत नेवी में अधिकारी के रूप में शामिल हो सकते हैं. इसके लिए अलग-अलग ब्रांच जैसे-एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल और एजुकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आपकी उम्र 19.5 से 25 साल के बीच होनी चाहिए.

इंडियन एयरफोर्स - Indian Airforce

वायु सेना कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) : ये एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए है. इसे पास करने के बाद इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता है.

NCC स्पेशल एंट्री : अगर आपने नेशनल कैडेट कोर (NCC) की एयर विंग में 'C' सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो आप AFCAT के बिना भी सीधे एयरफोर्स में ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं.