विज्ञापन

त्योहारों में आने वाली हैं लाखों वैकेंसी, Flipkart देने वाला है 2.2 लाख लोगों को नौकरी

Flipkart jobs Vacancy: कंपनी फ्लिपकार्ट ने बताया है कि आने वाले कुछ त्योहार के महीनों में  जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक से लेकर हर डिपार्टमेंट में 2.2 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर आने वाले हैं.

Read Time: 2 mins
Share
त्योहारों में आने वाली हैं लाखों वैकेंसी, Flipkart देने वाला है 2.2 लाख लोगों को नौकरी
नई दिल्ली:

Flipkart Jobs Vacancy: त्योहारों के साथ-साथ इंडिया में लाखों की संख्या में नौकरियां आने वाली है. इसी बीच ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने बताया है कि आने वाले कुछ त्योहार के महीनों में  जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक से लेकर हर डिपार्टमेंट में 2.2 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर आने वाले हैं. कंपनी बयान के अनुसार, फ्लिपकार्ट इसके अलावा छोटे व मझोले शहरों में 650 नए त्यौहारी आपूर्ति केंद्र भी खोलेगी.

2.2 लाख से अधिक रोजगार का मौका

इसमें कहा गया, ‘‘ त्योहारों से पहले, फ्लिपकार्ट 28 राज्यों में रोजगार के अवसर दे रहा है और बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है. 2.2 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन, अंतिम छोर तक पहुंच और छोटे व मझोले शहरों में भर्तियों के साथ फ्लिपकार्ट का लक्ष्य आगामी त्योहारों में बड़े पैमाने पर विस्तार करना है.

ये भी पढ़ें-CS Result 2025: कंपनी सेक्रेटरी जून परीक्षा का रिजल्ट जारी, icsi.edu से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

वैकेंसी को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने अलग-अलग शहरों में लगभग हर डिपार्टमेंट भर्ती की जाएगी. इसे लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. जो इस वैकेंसी का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें फिल्पकार्ट के वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए, साथ ही लिंकडीन पर भी आप नजर रख सकते हैं. 

ये भी पढ़ें-BPSC Vacancy 2025: बिहार के इस विभाग में निकली ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी, 935 पदों पर जल्द करें अप्लाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Flipkart Jobs, Flipkart Job Cuts, Jobs 2025, Job Vacancies, Private Job
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com