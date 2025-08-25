त्योहारों में आने वाली हैं लाखों वैकेंसी, Flipkart देने वाला है 2.2 लाख लोगों को नौकरी

Flipkart Jobs Vacancy: त्योहारों के साथ-साथ इंडिया में लाखों की संख्या में नौकरियां आने वाली है. इसी बीच ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने बताया है कि आने वाले कुछ त्योहार के महीनों में जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक से लेकर हर डिपार्टमेंट में 2.2 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर आने वाले हैं. कंपनी बयान के अनुसार, फ्लिपकार्ट इसके अलावा छोटे व मझोले शहरों में 650 नए त्यौहारी आपूर्ति केंद्र भी खोलेगी.

2.2 लाख से अधिक रोजगार का मौका

इसमें कहा गया, ‘‘ त्योहारों से पहले, फ्लिपकार्ट 28 राज्यों में रोजगार के अवसर दे रहा है और बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है. 2.2 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन, अंतिम छोर तक पहुंच और छोटे व मझोले शहरों में भर्तियों के साथ फ्लिपकार्ट का लक्ष्य आगामी त्योहारों में बड़े पैमाने पर विस्तार करना है.

वैकेंसी को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने अलग-अलग शहरों में लगभग हर डिपार्टमेंट भर्ती की जाएगी. इसे लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. जो इस वैकेंसी का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें फिल्पकार्ट के वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए, साथ ही लिंकडीन पर भी आप नजर रख सकते हैं.

