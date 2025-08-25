CS Result 2025: कंपनी सेक्रेटरी जून परीक्षा का रिजल्ट जारी, icsi.edu से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Company Secretary June Exam Results: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने जून 2025 सत्र के CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के परिणाम घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं. प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए, मार्क्स की एक फिजिकल कॉपी उम्मीदवारों के रजिस्ट्रड पोस्टल पते पर भी भेजी जाएगी. अगर किसी उम्मीदवार को 30 दिनों के भीतर मार्कशीट प्राप्त नहीं होता है, तो उन्हें तुरंत अपने विवरण के साथ exam@icsi.edu पर लिखकर संस्थान से संपर्क करना होगा.

Company Secretary June Exam Result Link

ICSI CS जून 2025 परिणाम डाउनलोड ऐसे करें

आधिकारिक वेबसाइट - icsi.edu पर जाए.

होमपेज पर, 'ICSI CS जून 2025 परिणाम' वाले लिंक पर क्लिक करें.

अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर और पंजीकरण संख्या दर्ज करें.

विवरण सबमिट करें, और परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.

Company Secretary की (पुराना पाठ्यक्रम) - जून 2025 के लिए अखिल भारतीय अनंतिम मेरिट लिस्ट के टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार

प्रशील सिंह (Prashil Singh) डिंपल शर्मा (Dimpal Sharma) देशना जैन (Deshna Jain) अंजलि डोडवे (Anjali Dodwe) नीलोफर (Neelopher) जय विपुल सोनी (Jay Vipul Soni)

Company Secretary के नए सिलेबस वाले टॉपर्स की लिस्ट

भूमि विनोद मेहता

ओसमी गुप्ता

ऊँ भाविन मेहता

लक्ष्मी मुकेश शाह

अदिति संतोष बोधले

वंशिका हिसारिया

हर्षिता दीपक संघानी

ख़ुशी आशीष जैन

शताक्षी अग्रवाल

प्रेरणा

मनशानी हन्नी मनोज कुमार

