DSSSB ने जारी किया TGT, PGT, JE समेत तमाम भर्तियों का एग्जाम शेड्यूल, इस लिंक पर जाकर करें चेक

दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तिया निकली हैं. शिक्षा निदेशालय/NDMC, दिल्ली हाई कोर्ट, DUSIB, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट और जल बोर्ड विभागों में इन एग्जाम के जरिए नियुक्ति की जानी है. 

दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने फरवरी और मार्च 2026 में होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. शेड्यूल के अनुसार कई पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाएं 16 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक होंगी. ये कई शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन  किया है वो एक बार इस शेड्यूल को अच्छे से देखे लें और एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें.  डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर भर्ती परीक्षा की तारीख चेक कर सकते हैं.

कैसे चेक करें परीक्षा का शेड्यूल

परीक्षा का शेड्यूल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in जाना होगा. यहां पर नोटिसफिकेशन आपको दिखेगा. जिसपर आपको परीक्षा का शेड्यूल का लिंक मिलेगा. इस लिंक पर क्लिक करते आपके सामने एग्जाग की तारीख आ जाएगी. बता दें कि पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:00 से शुरू होगी जो कि 10:30 तक चलेगी. दूसरे शिफ्ट की परीक्षा 1:00 बजे से शुरू होकर 2:30 तक चलेगी. जबिक तीसरे शिफ्ट की पेपर 5:00 से शुरू होगा 7:00 बजे तक चलेगा.

अभी केवल परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है, एडमिट कार्ड अभी जारी किए जाने हैं. 

इस नियुक्ति के तहत कंजर्वेशन असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (माइक्रोबायोलॉजी), नायब तहसीलदार, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, TGT सहित कई पदों पर भर्ती की जाएंगी.

