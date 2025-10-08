विज्ञापन

DU में लगने जा रहा है दो दिन का जॉब मेला, ग्रजुएट से लेकर Phd वालों को मिलेगी नौकरी

Delhi University Job Fair: दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो दिनों का रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिसमें ग्रेजुएशन से लेकर Phd तक वालों को नौकरी और इंटर्नशिप का मौका मिलेगा.

Read Time: 2 mins
Share
DU में लगने जा रहा है दो दिन का जॉब मेला, ग्रजुएट से लेकर Phd वालों को मिलेगी नौकरी
नई दिल्ली:

Delhi University Job Fair: दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो दिन का रोजगार मेला लगने जा रहा है. जिसमें, कई कंपनियां आने वाली है. ये मेला दिल्ली यूनिवर्सिटी के मल्टीपरपज स्पोर्ट्स में शुरू होगा. डीयू के मुताबिक, इस मेले के मकसद स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के साथ एक साथ लाना है. ताकि इंर्टनशिप और रोजगार को अवसरों को अधिक सुगम बनाया जा सके. डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की अधिकारी प्रो. हेना सिंह ने कहा कि जॉब मेले में कुल 51 नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां भाग ले रही है, जिसमें 40 ऑफलाइन और 11 ऑनलाइन मोड में जुड़ेगी. 

इन विभाग में मिलेगी नौकरी

इनमें से ज्यादा कंपनियां प्लेसमेंट और इंटर्नशिप और जॉब दोनों ऑफर करेंगी. रोजगार मेले में आईटी, हास्पिटैलिटी, स्टार्टअप और सर्विस सेक्टर की कई कंपनियां भाग लेंगी. कुछ कंपनियां फिजिकल इंटरव्यू लेंगी और कुछ कंपनियां ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए से उम्मीदवारों जॉब ऑफर करेंगी. इन सब में से 21 कंपनियां केवल प्लेसमेंट और 10 कंपनियां केवल इंटर्नशिप ऑफर कर रही है. 

इतने  छात्रों ने कराया है रजिस्ट्रेशन

इस मेले के लिए अबतक 5000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. रोजगार मेले में डीयू के ग्रेजुएशन,पोस्ट ग्रेजुएशन और Phd कोर्स में नामांकित छात्र हिस्सा ले सकते हैं. ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास हो चुके हैं वह भी इस रोजगार मेले का हिस्सा ले सकते हैं. हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. इस रोजगार मेले में स्टूडेंट्स को नौकरी उनके योग्यता के आधार पर मिलेगी.इस रोजगार मेले के माध्यम से छात्रों को न केवल नौकरियों बल्कि इंटर्नशिप के भी अवसर मिलेंगे.

ये भी पढ़ें-Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार में निकली एक और बंपर वैकेंसी, 4654 पदों पर होगी भर्ती
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi University, Delhi University Exam, Rozgar Mela, Rozgar Mela 2025, Rozgar Mela News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com