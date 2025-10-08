Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार में निकली एक और बंपर वैकेंसी, 4654 पदों पर होगी भर्ती

BTSC Vacancy: बिहार में एक और वैकेंसी आई है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है.बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने वर्क इंस्पेक्टरप, होस्टल मैनेजर, डेंटल हाईजिनिस्ट और जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है. अगर आप इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, तो देरी न करें क्योंकि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें क्योंकि 10 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. 10 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे. एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर भरना होगा.

इस वैकेंसी के जरिए कुल 4654 पदों को भरा जाएगा.

रिक्तियों में जूनियर इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल) के 2747 पदों

वहीं वर्क इंस्पेक्टर के 1114 पद हैं

हॉस्टल मैनेजर के 91

डेंटल हाईजिनिस्ट के 702 पद

BTSC Job Notification: शैक्षणिक योग्यता

बी. एस. सी. (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) में की डिग्री होनी चाहिए. ग्रेजुएशन और होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में पास होना चाहिए.

आयु सीमा की बात करें कम से कम 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 37 साल होना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें. नोटिस का लिंक आगे दिया गया है.

