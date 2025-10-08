विज्ञापन

Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार में निकली एक और बंपर वैकेंसी, 4654 पदों पर होगी भर्ती

Sarkari Naukri: बिहार में सरकारी नौकरी करने का शानदार मौका, एक और बंपर वैकेंसी निकली है. आवेदन की प्रक्रिया कुछ भर्ती के लिए 10 अक्टूबर से शुरू होगी.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार में निकली एक और बंपर वैकेंसी, 4654 पदों पर होगी भर्ती
नई दिल्ली:

BTSC Vacancy: बिहार में एक और वैकेंसी आई है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है.बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने  वर्क इंस्पेक्टरप, होस्टल मैनेजर, डेंटल हाईजिनिस्ट और जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है. अगर आप इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, तो देरी न करें क्योंकि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें क्योंकि 10 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. 10 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे. एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर भरना होगा. 

  • इस वैकेंसी के जरिए  कुल 4654 पदों को भरा जाएगा. 
  • रिक्तियों में जूनियर इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल) के 2747 पदों 
  • वहीं वर्क इंस्पेक्टर के 1114 पद हैं
  • हॉस्टल मैनेजर के 91 
  • डेंटल हाईजिनिस्ट के 702 पद

BTSC Job Notification: शैक्षणिक योग्यता

बी. एस. सी. (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) में की डिग्री होनी चाहिए. ग्रेजुएशन और होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में पास होना चाहिए.
आयु सीमा की बात करें कम  से  कम 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 37 साल होना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें. नोटिस का लिंक आगे दिया गया है.

ये भी पढ़े-SBI PO Result 2025: आने वाला है एसबीआई पीओ का मेन्स रिजल्ट, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

BTSC Job Notification 

BTSC Job


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sarkari Naukri, Sarkari Naukri 2022, Govt Jobs, Sarkari Naukri 2025, Latestt News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com