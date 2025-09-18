Delhi Govt Jobs: दिल्ली में असिस्टेंट टीचरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, 1180 पदों पर होगी नियुक्ति

Delhi Assistant Teachers Vacancy 2025: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचरों के लिए वैकेंसी निकली है. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिन्हें दिल्ली में सरकारी टीचर की नौकरी करनी है वे अप्लाई कर सकते हैं. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (DSSSB) की ओर से प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (PRT) भर्ती होगी. इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 को तय होगी. उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ट dsssbonline.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. इस वकैंसी के जरिए कुल 1180 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

Delhi Assistant Teachers Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती के लिए 1180 पदों में 306 पद ओबीसी, 137 ईडब्ल्यूएस, 166 एससी और 69 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं. जो उम्मीदवार मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 12वीं में 50 प्रतिशत नंबरों से पास हो चुके हैं. साथ ही डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड)/ETE/JBT/DIET/B.El.Ed कर चुके हैं. और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) परीक्षा में पास हो चुके हैं वे इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.

Delhi Assistant Teachers Vacancy 2025: Age Limit

इन पदों पर सलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने पे लेवल-6 के आधार पर 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये की सैलरी मिलेगी.

एप्लीकेशन फीस

आवेदन फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये

महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, PwBD और एक्स-सर्विसमैन को कोई फीस नहीं देनी होगी.

