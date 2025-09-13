विज्ञापन

दिल्ली में सरकारी नौकरी का शानदार मौका- DDA में निकली बंपर भर्तियां, ऐसे करें अप्लाई

DDA ने इस बार कई अलग-अलग कैटेगरीज में वैकेंसी निकाली हैं, ताकि हर तरह के कैंडिडेट्स को मौका मिल सके.ऐसे में आइए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से...

Jobs in Delhi : दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 1732 पदों को भरा जाएगा. बता दें कि DDA ने इस बार कई अलग-अलग कैटेगरीज में वैकेंसी निकाली हैं, ताकि हर तरह के कैंडिडेट्स को मौका मिल सके.ऐसे में आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से...

 कब से कर सकेंगे अप्लाई? 

ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू: 06 अक्टूबर 2025 (सुबह 10:00 बजे से)
आवेदन जमा करने और फीस भरने की लास्ट डेट: 05 नवंबर 2025 (शाम 06:00 बजे तक)
ऑनलाइन CBT परीक्षा का शेड्यूल: दिसंबर 2025 - जनवरी 2026 के बीच होने की संभावना है.

किस पद पर कितनी वैकेंसी?

ग्रुप A

डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट): 04 पद
डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन): 01 पद
डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग): 04 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग): 19 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट): 08 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप): 01 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम): 03 पद
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल): 10 पद
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): 10 पद

ग्रुप B

असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्ट्रियल): 15 पद
लीगल असिस्टेंट: 07 पद
प्लानिंग असिस्टेंट: 23 पद
आर्किटेक्चरल असिस्टेंट: 09 पद
प्रोग्रामर: 06 पद
जूनियर इंजीनियर (सिविल): 104 पद
जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल): 32 पद
सेक्शनल ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर): 75 पद
नायब तहसीलदार: 06 पद
जूनियर ट्रांसलेटर (ऑफिशियल लैंग्वेज): 06 पद
असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर (नॉन-मिनिस्ट्रियल): 06 पद

ग्रुप C

सर्वेयर: 06 पद
स्टेनोग्राफर ग्रेड D: 44 पद
पटवारी: 79 पद
जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट: 199 पद
माली: 282 पद
मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन-मिनिस्ट्रियल): 745 पद

इन बातों का रखें खास ख्याल

DDA की वेबसाइट पर जल्द ही इस भर्ती का डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी जारी होगा. उसमें वैकेंसी,एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जैसी सारी जानकारी दी जाएगी.

इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट www.dda.gov.in पर लगातार नजर बनाए रखें.

वेबसाइट पर 'Recruitment' सेक्शन में आपको इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी.

