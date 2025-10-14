दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में कितने नंबर लाने होते हैं जरूरी? इतनी जाती है कटऑफ

Delhi Police Constable Qualifying Marks: दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के बंपर पदों पर भर्ती निकली है. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. महिला और पुरुष के लिए (DP Constable Executive) के 7565 पदों पर भर्ती की जाएगी. 21 अक्टूबर तक आवेदन करने की लास्ट डेट है. जनवरी या फरवरी में परीक्षा होगी. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वे कुछ जरूरी जान लें. जैसे भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए.

न्यूनतम योग्यता अंक (Delhi Police Constable Minimum Qualifying Marks)

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए, उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) में शॉर्टलिस्ट होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं. 100 अंकों की इस परीक्षा में श्रेणी-वार न्यूनतम योग्यता अंक (Qualifying Percentage) कैटगरी वाइज अलग होते हैं.

सामान्य (General/UR): 35 प्रतिशत

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 30 प्रतिशत

अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST): 30 प्रतिशत

भूतपूर्व सैनिक (Ex-SM): 25 प्रतिशत

पिछले वर्षों के कटऑफ रुझान (Recent Cut-Off Trends - Male Candidates)

वर्ष 2023 की फाइनल कटऑफ (पुरुष उम्मीदवारों के लिए) कुछ इस प्रकार रही थी (100 अंकों में से)

साल 2023 का कटऑफ अंक (लगभग) इतना गया था

UR (अनारक्षित) 68.04

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) 67.79

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) 61.65

SC (अनुसूचित जाति) 58.00

ST (अनुसूचित जनजाति) 58.03

