Govt Jobs: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 5,346 पदों पर वैकेंसी, 1,42,400 तक मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. 5000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती निकली है.

नई दिल्ली:

Delhi Sarkari Teacher Bharti: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए आवेदन की  प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर बनना का शानदार मौका है. जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते है वे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अलग-अलग विषयों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए कुछ योग्यता मांगी गई है. इस भर्ती के तहत गणित, अंग्रेजी, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू समेत  5,346 वैकेंसी निकाली जाएगी. 

अन्य टीचर के लिए योग्यता 

आवेदन करने की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट 7 नवंबर 2025 है. चयन केवल एक चरण की लिखित परीक्षा होगा. संबंधित विषय के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत नंबर होना चाहिए. इसके अलावा आप जिस विषय के लिए अप्लाई करेंगे उस विषय में दो साल का अनुभव होना जरूरी है. इसके अलावा बीएड की डिग्री और सीटेट होना जरूरी है. अगर आप ड्राइंग विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं  तो बीएड की डिग्री और सीटेट नहीं चाहिए. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाना होगा. 

ड्राइंग टीचर के लिए योग्यता

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से ड्राइंग/पेंटिंग/मूर्तिकला/ग्राफिक कला में पांच वर्षीय डिप्लोमा. इसके अलावा ड्राइंग और पेंटिंग/ललित कला में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. 

आयु सीमा

आयु सीमा की बात करें तो 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच साल और ओबीसी को तीन साल की छूट दी जाएगी. 

सैलरी कितनी मिलेगी

लेवल-7, 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा.

सलेक्शन प्रोसेस

केवल एक चरण में परीक्षा होगी (टियर-1)। नेगेटिव मार्किंग होगी. गलत आंसर के लिए 0.25 (चौथाई अंक) काटा जाएगा. लिखित परीक्षा के बाद पद के मुताबिक स्किल टेस्ट हो सकता है.

