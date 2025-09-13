आज BPSC 71वीं की परीक्षा, 1250 पदों के लिए 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स देंगे एग्जाम

BPSC exam 2025 : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (BPSC Prelims Exam 2025) की घड़ी आ चुकी है. यह प्रतिष्ठित परीक्षा आज यानी 13 सितंबर को पूरे बिहार में आयोजित होने जा रही है. इस बार कुल 4 लाख 70 हजार उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे. बता दें कि यह परीक्षा 1250 पदों के लिए है. यह देखते हुए कि प्रत्येक पद के लिए लगभग 376 दावेदार हैं, यह स्पष्ट है कि प्रतियोगिता काफी कड़ी होने वाली है.

परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एकल पाली में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सुबह 9:30 बजे से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश देना शुरू कर दिया जाएगा. उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि सुबह 11 बजे के बाद किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है. इसके अलावा, परीक्षा की अवधि (दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक) के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग और राज्य प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. पूरे बिहार के 37 जिलों में कुल 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी निगरानी रखी जाएगी. जिला मजिस्ट्रेट (DM), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी स्वयं परीक्षा केंद्रों पर मौजूद रहेंगे.

किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए 95 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 37 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. इसके अलावा, पुलिस और सशस्त्र बल के जवान भी सभी परीक्षा केंद्रों पर लगातार चेकिंग कर रहे होंगे ताकि किसी भी अनधिकृत गतिविधि को रोका जा सके.

