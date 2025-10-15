बिहार पुलिस में 65 साल के लोगों के लिए निकली भर्ती, इतनी मिल रही है सैलरी

Bihar Police CID Recruitment 2025: बिहार में इन दिनों हजारों की संख्या में नौकरी निकली है. लेकिन एक ऐसी वैकेंसी आई है जो 65 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. दरअसल, बिहार पुलिस ने एक और नई भर्ती का ऐलान कर दिया है. क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) में असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर आवेदन मांगे हैं. खास बात ये है कि युवा उम्मीदवारों के साथ-साथ रिटायर्ड हो चुके उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
शैक्षणिक योग्यता
जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट police.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कुछ योग्यता होनी चाहिए. साइंस स्ट्रीम के साथ एस.एससी या एमटेक आदि की डिग्री होनी चाहिए. अगर बी.ई/बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि की डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें.
आयु सीमा
इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल होनी चाहिए.आयु सीमा की गणना 1 अक्टूबर 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं रिटायर हो चुके पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल तक मान्य होगी. यानी रिटायर्ड हो चुके लोग भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं.
