BPSC 71st परीक्षा कल, कब गेट बंद होगा, क्या साथ ले जाएं क्या नहीं, जानिए यहां एग्जाम गाइडलाइन

BPSC Exam 2025 : अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. यह परीक्षा 13 सितंबर को होने वाली है, और इस बार आयोग ने कई नए और सख़्त नियम लागू किए हैं. इन नियमों को जानना और उनका पालन करना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है.

आयोग ने साफ कहा है कि आपको परीक्षा शुरू होने से ढाई घंटे पहले अपने केंद्र पर पहुंचना होगा. यानी, परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा. सबसे जरूरी बात यह है कि सुबह 11 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसलिए, घर से पर्याप्त समय लेकर निकलें ताकि आप ट्रैफिक या किसी और दिक्कत के कारण लेट न हों. एक बार परीक्षा शुरू होने के बाद, आपको परीक्षा खत्म होने से पहले केंद्र छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी.

इस बार BPSC ने इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. इसका मतलब है कि आप परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते. अगर आप इनमें से कोई भी चीज लिए पकड़े जाते हैं, या किसी और तरह की गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं, तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी. आपकी उम्मीदवारी रद्द तो होगी ही, साथ ही आपको BPSC की किसी भी परीक्षा में अगले पांच साल तक बैठने नहीं दिया जाएगा.

यह एक बहुत बड़ा बदलाव है. इस बार गलत जवाब देने पर आपके नंबर कटेंगे. हर एक गलत उत्तर के लिए आपके एक-तिहाई (1/3) अंक काट लिए जाएंगे. इसलिए, जो जवाब आपको ठीक से नहीं आते, उन्हें अंदाजे से भरने से बचें. OMR शीट पर जवाब भरते समय भी सावधान रहें. अगर आप जवाब बदलने के लिए मार्कर, व्हाइटनर (फ्लूइड), ब्लेड या इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे भी गलत तरीका माना जाएगा और उसके लिए भी आपको सजा मिलेगी. इसलिए, एक बार में सही गोला भरने की कोशिश करें.

आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि जो उम्मीदवार परीक्षा के बारे में गलत जानकारी या अफवाहें फैलाते पकड़े जाएंगे, उन्हें BPSC की भर्ती प्रक्रिया से तीन साल तक के लिए बाहर किया जा सकता है. इसके अलावा, अगर कोई भी अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पाया गया, तो उस पर 'बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

यह परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी. पूरे बिहार के 37 जिलों में कुल 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इसका मतलब है कि बहुत सारे छात्र एक साथ यह परीक्षा देंगे.

