विज्ञापन

BPSC की 71वीं प्रतियोगी परीक्षा होगी 13 सितंबर, जल्द जारी किया होगा एडमिट कार्ड

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करें, क्योंकि आयोग द्वारा डाक या किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
BPSC की 71वीं प्रतियोगी परीक्षा होगी 13 सितंबर, जल्द जारी किया होगा एडमिट कार्ड
रीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा.

BPSC 71th exam 2025 Admit card : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी)ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 13 सितंबर को आयोजित होगी, जोकि 10 सितंबर को होने वाली थी. ऐसे में अब अभ्यर्थी इस परीक्षा के प्रवेश पत्र का इंतजार कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र सितंबर के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है.

BSF भर्ती 2025: 3588 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, तुरंत करें अप्लाई

इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि किसी भी फेक जानकारी से बचें और नियमित बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें. साथ ही बीपीएससी ने यह भी कहा है आवेदक अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करें, क्योंकि आयोग द्वारा डाक या किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना भी अनिवार्य होगा.

विदित हो कि इस साल BPSC ने 71वीं CCE के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी बढ़ा दी है, जिससे कुल पदों की संख्या 1,298 हो गई है. जिसके लिए लगभग 4.70 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है.

71वीं BPSC परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और इसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे. उम्मीदवारों को इन प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा.आयोग ने इस बार निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई (1/3) अंक काटे जाएंगे. प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BPSC 71st CCE, BPSC 2025 Exam, BPSC Exam Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com