BPSC की 71वीं प्रतियोगी परीक्षा होगी 13 सितंबर, जल्द जारी किया होगा एडमिट कार्ड

BPSC 71th exam 2025 Admit card : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी)ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 13 सितंबर को आयोजित होगी, जोकि 10 सितंबर को होने वाली थी. ऐसे में अब अभ्यर्थी इस परीक्षा के प्रवेश पत्र का इंतजार कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र सितंबर के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है.

इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि किसी भी फेक जानकारी से बचें और नियमित बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें. साथ ही बीपीएससी ने यह भी कहा है आवेदक अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करें, क्योंकि आयोग द्वारा डाक या किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना भी अनिवार्य होगा.

महत्वपूर्ण सूचना | परीक्षा तिथि में बदलाव



एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी परीक्षा की तिथि अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित की गई है।



अब परीक्षाएं निम्नानुसार आयोजित होंगी:



1) एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

विदित हो कि इस साल BPSC ने 71वीं CCE के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी बढ़ा दी है, जिससे कुल पदों की संख्या 1,298 हो गई है. जिसके लिए लगभग 4.70 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है.

71वीं BPSC परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और इसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे. उम्मीदवारों को इन प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा.आयोग ने इस बार निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई (1/3) अंक काटे जाएंगे. प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे.